Обвинение попросило пять лет колонии для экс-главы нижегородского «Теплоэнерго»
Гособвинитель в судебных прениях 16 октября попросил приговорить экс-главу нижегородского АО «Теплоэнерго» Илью Халтурина к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.
Также прокурор просит лишить подсудимого права руководить коммерческими организациями на 2,5 года и взыскать с него по гражданскому иску 19,4 млн ущерба в городской бюджет.
Илью Халтурина обвинили в трех эпизодах превышения полномочий. По фабуле дела в 2023 году он незаконно распорядился сменить проектировщика реконструкции крупнейшей в Нижнем Новгороде Нагорной теплоцентрали с ООО АСБ «Парсек» на ООО «ТГВ-Проектирование». Два других преступления связаны с реконструкцией теплосетей в центре города: контракты на проектирование «Теплоэнерго» с разрешения Ильи Халтурина заключило с ООО «Строительные технологии», которое сорвало сроки и избежало неустойки, а у его директора была непогашенная судимость. Наконец, Илья Халтурин незаконно повысил зарплату экс-директору дочернего предприятия «Теплоэнергоремонт-НН» Якову Гиркину на адвокатов, полагает следствие.
Как писал «Ъ-Приволжье», Илья Халтурин не признал вину ни по одному эпизоду. Его защита ранее ходатайствовала о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Суд рассмотрит его при вынесении приговора.