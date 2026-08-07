Трубный момент

Как выяснил «Ъ», защита экс-главы «Теплоэнерго» Ильи Халтурина заявила суду ходатайство о прекращении его уголовного дела за отсутствием состава преступления. Илью Халтурина обвинили в превышении полномочий со сменой проектировщика при модернизации крупнейшей в Нижнем Новгороде теплоцентрали, согласованием контракта на замену сетей без торгов, отказом взыскивать неустойку за просрочку работ и повышением зарплаты директору дочерней компании ТЭР-НН Якову Гиркину. Ходатайство защиты суд рассмотрит при вынесении приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Адвокаты бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» (сейчас — АО «Объединенный коммунальный оператор», ОКО) Ильи Халтурина заявили суду ходатайство на 200 листах о прекращении его уголовного дела, выяснил «Ъ». В нем подробно разобраны все четыре инкримируемых подсудимому эпизода в превышении полномочий с доказательствами отсутствия состава преступления в его действиях.

Как писал «Ъ», экс-руководителю вменили в вину незаконную смену проектировщика модернизации Нагорной теплоцентрали Нижнего Новгорода: из-за просрочки работ в 2023 году он распорядился заключить контракт с ООО «ТГВ-Проектирование» вместо ООО АСБ «Парсек» — прежнего подрядчика «дочки» «Теплоэнерго», ТЭР-НН. Еще два эпизода связаны с контрактами «Теплоэнерго» с единственным поставщиком ООО «Строительные технологии» на перекладку сетей: следствие полагает, что Илья Халтурин был не вправе согласовывать контракт из-за непогашенной судимости директора подрядчика Зои Макаркиной и не выставил ей неустойку за просрочку работ. Также следствие считает, что глава «Теплоэнерго» незаконно увеличил зарплату руководителю ТЭР-НН Якову Гиркину, чтобы тот мог оплачивать услуги адвоката, когда оказался фигурантом дела о должностном преступлении за задержку выплат «Парсеку». Мотивом Ильи Халтурина обвинение считает его желание скрыть реальное положение дел, создать видимость эффективной работы, сохранить должность и получить показания Якова Гиркина в свою пользу.

Подсудимый и его защита отрицают вину по всем эпизодам. «Строительные технологии» затянули реконструкцию сетей из-за загруженности госэкспертизы, а также газовиков и дорожников, которые выполняли свои работы на территориях замены теплосетей, финансируемых за счет льготного займа Фонда развития территорий (ФРТ). О судимости Зои Макаркиной, которой в 2022 году назначили два года условно за неправомерный оборот средств платежей, Илья Халтурин не знал, как и служба безопасности «Теплоэнерго». Защита настаивает, что это выяснилось в 2023 году, когда коммунальная компания из-за санкций перешла на контракты с единственными поставщиками, а Зоя Макаркина без объяснения причин попросила заказчика переводить оплату на счета ООО СТ, оформленного на ее несовершеннолетнего сына из-за проблем с налоговой. Наконец, как отметил подсудимый, Яков Гиркин из-за высокой загрузки на руководящей должности в ТЭР-НН и низкой зарплаты собрался уйти и ему удвоили жалование, чтобы сохранить его в должности и не сорвать реконструкцию НТЦ. Тем не менее, за задержку оплаты «Парсеку» Якова Гиркина осудили на 1,5 года условно, признав его виновным в превышении полномочий. На прошлой неделе с него сняли судимость.

На повторном допросе в суде накануне Яков Гиркин подтвердил, что «Парсек» задерживал проектирование, в проекте отсутствовали целые тома и во время эксперимента по опрессовке котла воздуховоды разорвало давлением. Также подрядчик неправильно спроектировал основание для крепления охлаждающей системы, проект не учитывал кабельные линии. При этом фундаменты под котлами пришлось поднимать на два сантиметра в соответствии с исправленным проектом, а подрядчик не только задерживал работы, но и перестал выходить на связь, отметил свидетель.

Впрочем, директор АСБ «Парсек» Алла Немудрова рассказала в суде, что производитель Polykraft задерживал поставки экспериментальных котлов, специалисты ТЭР-НН не могли определиться с диаметром газоотводов, несколько раз меняли параметры проекта и не давали проектировщику документацию. А изменения к проекту, на которые требовалось дополнительное время, заказчик называл замечаниями, перекладывая ответственность на подрядчика, чтобы не платить дополнительные средства, утверждала свидетель.

По нормативу котельную должны были проектировать год, еще два — строить, а «Теплоэнерго» решило реализовать проект за два года и год разыгрывало тендер, добавила госпожа Немудрова. Из-за этого реконструировать НТЦ пришлось без разрешения на строительство. При этом мэрия не согласовала требуемое увеличение этажности здания.

Добавим, ранее Илья Халтурин и его защита объясняли срочность работ сжатыми сроками и нехваткой подрядчиков: льготные займы ФРТ получили многие регионы, и найти исполнителей было сложно. При этом существовал риск оставить без отопления половину Нижнего Новгорода. Ходатайство защиты о прекращении уголовного дела суд рассмотрит при вынесении приговора в совещательной комнате.

Роман Рыскаль