Илье Халтурину перечитали эпизоды

Нижегородский райсуд начал рассматривать объединенное уголовное дело экс-гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, обвиненного в превышении полномочий. Следствие полагает, что ради должности и премий подсудимый незаконно сменил проектировщика при модернизации Нагорной теплоцентрали, согласовал контракт на реконструкцию сетей без торгов, отказался взыскивать неустойку за просрочку работ и удвоил зарплату директору дочерней компании Якову Гиркину, чтобы он мог оплачивать услуги адвокатов. Илья Халтурин не признал вину и настаивает, что контракты были законными и прозрачными, Нижний Новгород удалось спасти от коммунальной катастрофы, а сотрудники, пришедшие на смену господину Гиркину, зарабатывали гораздо больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Халтурин не признал вину по всем эпизодам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Халтурин не признал вину по всем эпизодам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода повторно огласил обвинение в превышении полномочий бывшему гендиректору АО «Теплоэнерго» (сейчас АО «Объединенный коммунальный оператор») Илье Халтурину с учетом отдельно расследованного четвертого эпизода. Ему инкриминировали серию должностных преступлений, совершенных при работе с подрядчиками, и незаконное решение удвоить зарплату директору дочернего ООО «Теплоэнергоремонт НН» Якову Гиркину. Следствие полагает, что в 2023 году Халтурин распорядился сменить проектировщика реконструкции здания Нагорной теплоцентрали с ООО АСБ «Парсек» на ООО «ТГВ-Проектирование» из-за просрочки работ.

В итоге проект подорожал на 8,9 млн руб., которые следствие посчитало ущербом, однако не был завершен, а общая стоимость работ по реконструкции здания выросла почти в полтора раза — до 671 млн руб.

При этом новый подрядчик получил контракт без торгов, отмечается в обвинении.

Заказчиком проекта, реализуемого за счет льготного займа Фонда развития территорий, выступала «дочка» АО «Теплоэнерго» — ООО «Теплоэнергоремонт НН». Гендиректор Яков Гиркин отказался полностью оплатить АСБ «Парсек» невыполненные работы. Его впоследствии обвинили в превышении полномочий с корректировкой проекта и осудили на условный срок. Для оплаты его адвокатов Илья Халтурин распорядился удвоить ему зарплату до 290 тыс. руб., чтобы влиять на расследование уголовного дела подчиненного, считает следствие.

Еще два эпизода в деле Ильи Халтурина связаны с контрактами на перекладку сетей на проспекте Гагарина и на улице Кулибина в центре Нижнего Новгорода под лицеями и строительным техникумом. Контракт на проектирование, получение положительного заключения экспертизы и реконструкцию «Теплоэнерго» в 2023 году заключило с ООО «Строительные технологии», единственным поставщиком. По версии следствия, Илья Халтурин был не вправе согласовывать контракт из-за непогашенной судимости у директора компании-подрядчика и налоговой задолженности фирмы. Сроки оказались сорваны, однако гендиректор «Теплоэнерго» не стал выставлять ей неустойку на 3 млн руб., следовало из обвинительного заключения.

Господин Халтурин не признал вину по всем четырем эпизодам и поблагодарил прокурора за то, что из финального обвинения исчезли доводы следствия о его аффилированности с подрядчиками.

Подсудимый сообщил суду, что ФРТ выделил 150 млрд руб. всем регионам. Из-за того, что спрос на услуги подрядных организаций сразу вырос и оказались заняты в других проектах, у «Теплоэнерго» и возникли проблемы с их поиском. Более того, условия льготного финансирования предполагали контракты «под ключ» от проектирования до строительства, и свободных компаний, способных выполнить эти требования, на рынке не было, отметил Илья Халтурин. В этих условиях был создан «Теплоэнергоремонт НН», который взял на себя основную часть работ и выступал заказчиком большинства проектов.

Если бы «дочка» промедлила со сменой подрядчика, в проекте которого было много ошибок, не позволявших модернизировать крупнейшую в России теплоцентраль, Нижний Новгород мог оказаться на грани коммунальной катастрофы, и два центральных района города остались бы без тепла, заверил подсудимый.

Стоимость проекта увечилась после увольнения Ильи Халтурина, а зарплату Якову Гиркину решено было удвоить в связи с двумя его попытками уволиться: подсудимый отметил, что он работал почти без выходных в связи с большой контрактной нагрузкой. Его сменщик якобы сразу попросил зарплату 300 тыс. руб. на испытательный срок, после — 500 тыс. руб., уточнил Илья Халтурин.

По эпизодам с ООО «Строительные технологии» он напомнил, что «Теплоэнерго» было вправе заключить контракт с единственным поставщиком в отсутствие других заявок от претендентов, а штрафовать компанию было не за что: договор льготного займа с Фондом предполагал окончание работ к 31 декабря 2023 года, а ремонты под двумя лицеями были завершены к 1 сентября. О налоговой задолженности компании он не знал, а с директором Зоей Макаркиной не поддерживал личных связей. На момент подписания контракта у нее еще не было судимости, уголовное дело лишь рассматривалось в суде, подчеркнул Илья Халтурин.

Подсудимый продолжит выступление в суде 3 февраля.

На этот день также запланирован допрос представителя потерпевшего «Теплоэнерго». Фактически Илью Халтурина судят с ноября 2025 года, в связи с объединением двух дел (один эпизод искусственно был выделен, чтобы оставить фигуранта в СИЗО, настаивает защита) все материалы начали рассматривать заново.

Роман Рыскаль