Экс-глава дилерского центра Volkswagen в Воронеже получил шесть лет за хищение
Центральный районный суд Воронежа 15 октября признал бывшего директора местного официального дилерского центра Volkswagen ООО «Гаус» Михаила Швыдченко виновным в присвоении денег клиентов (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, ему назначено шесть лет колонии общего режима и штраф в 1 млн руб.
Суд установил, что в 2017–2018 годах Швыдченко присвоил более 130 млн руб. клиентов ООО «Гаус», которыми оплачивалось приобретение автомобилей. В результате 90 покупателей не получили машины и не вернули себе внесенные средства предоплаты.
«Вместо направления указанных денежных средств поставщику для оплаты заказанных автомобилей Швыдченко, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему как руководителю ООО "Гаус" денежные средства путем их изъятия из кассы по расходным кассовым ордерам под предлогом предоставления ему денежных займов»,— пояснили в суде.
Михаил Швыдченко признал вину. В прениях прокуратура запрашивала для него девять лет колонии. Защита считала такое требование необоснованно суровым из-за частичного возмещения ущерба и состояния здоровья подсудимого.
История уголовного дела вокруг «Гауса» началась в 2019 году, когда клиенты стали жаловаться на обман. Расследованием занималось управление МВД России по Воронежской области. В 2020-м компания и ее владелец были признаны банкротами. Швыдченко провел год в следственном изоляторе, но затем был отпущен на свободу под запрет определенных действий.