Экс-глава дилерского центра Volkswagen в Воронеже получил шесть лет за хищение

«Вместо направления указанных денежных средств поставщику для оплаты заказанных автомобилей Швыдченко, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему как руководителю ООО "Гаус" денежные средства путем их изъятия из кассы по расходным кассовым ордерам под предлогом предоставления ему денежных займов»,— пояснили в суде.