Экс-главе бывшего дилерского центра Volkswagen в Воронеже запросили девять лет

В Центральном райсуде Воронежа прошли прения по уголовному делу Михаила Швыдченко, бывшего директора местного официального дилерского центра Volkswagen — ООО «Гаус». Как рассказали «Ъ-Черноземье» два участника заседания, представитель обвинения запросил для подсудимого девять лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Швыдченко

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Михаил Швыдченко

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господина Швыдченко обвиняют в присвоении денег клиентов автосалона (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Расследованием уголовного дела занималось управление МВД России по Воронежской области. Его возбудили в 2019 году, а предпринимателя заключили под стражу. Тогда же стало известно о финансовых проблемах «Гауса». Клиенты компании заявляли об обмане: им якобы задерживали выдачу уже оплаченных машин и не возвращали деньги. В начале 2020 года господина Швыдченко выпустили из-под ареста.

По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2018-го директор дилерского центра похитил вверенные клиентами денежные средства на приобретение иномарок. Более 90 граждан и организаций заключили договоры с ООО «Гаус» на покупку свыше 100 автомобилей марки Volkswagen, внеся в кассу и на счета организации в качестве предоплаты более 130 млн руб. Ни возврата денег, ни автомобилей покупатели так и не получили.

Дело Михаила Швыдченко рассматривается с конца 2024 года. Адвокат предпринимателя Дмитрий Резвых в разговоре с «Ъ-Черноземье» назвал запрошенное его доверителю наказание необоснованно суровым: «Представитель прокуратуры не смог в своих прениях мотивировать законность позиции государственного обвинения в части столь большого запрашиваемого тюремного срока. Просив суд учесть факт признания вины, состояние здоровья и факт частичного возмещения вреда, государственный обвинитель попросил ранее не судимому и не привлекавшемуся к уголовной ответственности человеку девять лет тюрьмы из 10 возможных». Адвокат отметил, что сторона защиты просила суд о разумном наказании.

Сергей Толмачев