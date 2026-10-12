Десять предприятий Удмуртии попали под новые санкции Евросоюза
Руководители Ижевского радиозавода и «Аксиона» также попали под санкции
12.10.2026, 16:15
Десять предприятий Удмуртии и два руководителя промышленных компаний республики вошли в новый санкционный список Евросоюза. Ограничения приняты 12 октября и затрагивают организации, которые ЕС относит к российскому военно-промышленному комплексу. Соответствующие сведения опубликованы в официальном журнале ЕС.
В список включены ООО «Научно-производственная фирма „Полипласт“», ООО «Ижевский радиозавод», ООО «ИРЗ-Фотон», АО «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“», ЗАО «Техкрим», ООО «Завод микроэлектронных технологий», АО «Научно-производственная фирма „Радио-сервис“», ООО «Олимп» из Завьяловского района, АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» из Сарапула и АО «136 центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты» из Камбарки.
Персональные ограничения также введены в отношении директора Ижевского радиозавода Константина Мерзлякова и генерального директора «Аксиона-холдинга» Геннадия Кудрявцева.
Как следует из сообщения Совета ЕС, 12 октября Евросоюз принял дополнительные ограничительные меры в отношении 1 569 физических лиц и организаций, в том числе 826 российских компаний и 743 руководителей этих предприятий. В Совете ЕС заявили, что компании из списка поставляют компоненты для российских ракет, беспилотников, авиационной техники, систем связи и других военных разработок.
Включение в санкционный список предусматривает замораживание активов и запрет предоставлять перечисленным организациям и лицам средства или экономические ресурсы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в Евросоюз.