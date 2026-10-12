Десять предприятий Удмуртии попали под новые санкции Евросоюза

Как следует из сообщения Совета ЕС, 12 октября Евросоюз принял дополнительные ограничительные меры в отношении 1 569 физических лиц и организаций, в том числе 826 российских компаний и 743 руководителей этих предприятий. В Совете ЕС заявили, что компании из списка поставляют компоненты для российских ракет, беспилотников, авиационной техники, систем связи и других военных разработок.