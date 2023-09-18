Новым спикером липецкого облсовета официально стал Владимир Сериков

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», председателем Липецкого областного совета после победы текущего спикера Дмитрия Аверова на довыборах в Госдуму стал совладлелец елецкого производителя источников питания «Энергия» 28-летний Владимир Сериков. Депутаты облсовета сегодня в ходе внеочередного заседания приняли отставку господина Аверова (37 голосов за, 1 воздержался) и проголосовали за включение в список для тайного голосования кандидатуры господина Серикова (37 голосов). На пост была также выдвинута кандидатура главы фракции КПРФ Сергея Токарева, однако против того, чтобы допустить ее до голосования, было отдано 20 голосов, а за — всего 17. После этого почти все присутствовавшие на заседании депутаты от КПРФ покинули зал. В результате кандидатура господина Серикова была принята 27 голосами за, один бюллетень был признан недействительным.

Владимир Сериков — депутат от Ельца, внук доктора экономических наук Владимира Архипенко, который ранее возглавлял «Энергию». На руководящих постах «Энергии» господин Сериков работает с 2020 года. В 2021 году избран в облсовет, где является председателем комитета по законодательству и правовым вопросам. Занимается организационно-юридическим обеспечением законодательной деятельности облсовета. С 2022 года оказал помощи в проведении СВО более чем на 55 миллионов руб.

Довыборы в Госдуму по Липецкому округу (№114) проходили в связи с освобождением мандата после смерти самого богатого представителя Черноземья в Госдуме Николая Борцова. На него претендовали четыре депутата Липецкого облсовета — спикер Дмитрий Аверов (ЕР), главы фракций КПРФ, ЛДПР и СРЗП Сергей Токарев, Анатолий Емельянов и Лариса Ксенофонтова,— а также представитель «Коммунистов России» Олег Токарев. Дмитрий Аверов победил с результатом 58,84% голосов.

О том, как прошли думские выборы в макрорегионе, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Партия власти себе на думе».

Мария Старикова