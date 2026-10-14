Селлеров оставляют в режиме ожидания

«В большинстве случаев, когда банки отказывают в реструктуризации по собственным программам, скорее всего, они считают, что под нею будет прятаться скрытый дефолт. И к самим финансовым организациям со стороны другого департамента ЦБ будут большие вопросы: почему соответствующая операция была выполнена, почему не сформирован стопроцентный резерв, как если бы это была, например, просроченная задолженность. Иногда, по сути, это просто откладывание проблемы.