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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Селлеров оставляют в режиме ожидания

Почему банки отказывают продавцам в льготных кредитах
Пострадавшие от атак на маркетплейсы селлеры не могут получить льготные кредиты, хотя рассчитывали на них с начала осени. Такие жалобы Центробанку передала Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Кроме того, кредитные организации не пересматривают условия прежних договоров с продавцами и не предлагают им отсрочку по выплатам.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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В августе ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать займы селлеров, а Бюро кредитных историй — не учитывать это при расчете индивидуального рейтинга. Причем бизнесу не объясняют, почему им отказывают в льготных программах, рассказала “Ъ FM” председатель АУРЭК Евгения Черницкая:
«У ЦБ была такая рекомендация. Никто не может обязать наши банки выдать льготный кредит, но дело в том, что никто из огромного числа предпринимателей, с которыми мы сегодня общаемся, не рассказал о том, что получилось оформить такой заем.
Некоторые делились тем, что сотрудники банков в личном общении им говорили, что существует внутренняя установка кредиты не выдавать, так как слишком высокие риски. И это, конечно, звучит цинично, но мы понимаем, что у банков тоже есть свой запас прочности. Однако раз на всю страну было объявлено, что селлерам помогут, ситуация выглядит некрасиво.
Хотелось бы больше прозрачности все-таки: кто дает займы, каковы условия их получения, может быть, есть какие-то параметры.
Так что мы ждет ответа от ЦБ. Все-таки у предпринимателей иногда счет идет на дни».

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По данным опроса Минэкономразвития, среди 740 продавцов на маркетплейсах кредиты не получило большинство. Из тех селлеров, кто самостоятельно подал заявку на заем, с отказом столкнулись две трети. А свыше половины предпринимателей посчитали поддержку от банков недостаточной.
Кредитные организации опасаются волны дефолтов, поэтому не рискуют выдавать дополнительные средства, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:
«В большинстве случаев, когда банки отказывают в реструктуризации по собственным программам, скорее всего, они считают, что под нею будет прятаться скрытый дефолт. И к самим финансовым организациям со стороны другого департамента ЦБ будут большие вопросы: почему соответствующая операция была выполнена, почему не сформирован стопроцентный резерв, как если бы это была, например, просроченная задолженность. Иногда, по сути, это просто откладывание проблемы.

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Поскольку статистики в целом пока никто не опубликовал, непонятно, идет ли речь о нескольких десятках крупных пострадавших селлеров, или это очень мелкодисперсная история. До тех пор, пока этих данных нет, оценить масштаб проблемы, объем потерь, необходимость введения каких-то общефедеральных программ реструктуризации, которые будут обязательными для всех банков, невозможно. Но в любом случае, всегда нужно задавать первый вопрос: за чей счет будет банкет?
Выпадающие доходы банкам нужно будет каким-то образом компенсировать.
Просто так бесплатно продлить возможность пользоваться деньгами будет не только невыгодно, но и означало бы прятать скрытые дефолты в пролонгациях, что, в свою очередь, вызовет вопросы у ЦБ».
Летом украинские беспилотники атаковали склады Wildberries и Ozon, часть продукции и объектов была уничтожена. Агентство Data Insight оценивало потери маркетплейсов в товарах как минимум на 560 млрд руб.
Онлайн-торговля
Интернет-бизнес
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Ритейл

Авторы

  • Егор Парфенов
    ведущий редактор