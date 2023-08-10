«Автодор» начнет использовать экспериментальную разметку для соблюдения дистанции

«Автодор» нанесет на восьми участках платных дорог экспериментальную разметку в виде шевронов или галочек, сообщила пресс-служба госкомпании. «Водители, видя перед собой два шеврона до находящейся впереди машины, будут уверены в том, что держат необходимую дистанцию»,— пояснили в «Автодоре».

Экспериментальная разметка согласована с ГИБДД России. Ее нанесут на скоростных участках трасс (110 или 130 км/ч), включая два в Подмосковье на Центральной кольцевой автодороге, два — на М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях и четыре — на М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Разметка также будет продублирована информационными знаками желтого цвета с надписью: «Держи дистанцию».

В «Автодоре» поясняют, что безопасную дистанцию в метрах легко вычислить, если разделить пополам разрешенную скорость: так, при разрешенной скорости 110 км/ч безопасная дистанция составит 55 метров, для скорости 130 км/ч – 65 метров. Если разметка поможет снизить аварийность, ее нанесут на других участках, сообщили в «Автодоре». Большая часть аварий на скоростных трассах госкомпании — попутные столкновения из-за неправильно выбранной водителями дистанции.

Иван Тяжлов