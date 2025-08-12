На участке М-12 под Владимиром появилась вторая в России музыкальная разметка

На скоростной трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Теперь автомобилисты, проезжающие по 144 км трассы во Владимирской области (по направлению в Казань), могут услышать песню «Калинка-Малинка».

Первую такую разметку нанесли в октябре 2024 года на трассе М-11 «Нева». Для ее нанесения специалисты «Автодора» разработали специальное программное обеспечение, а затем нанесли на дорогу поперечные шумовые полосы с музыкальным эффектом. Подобные разметки уже используются на дорогах в ряде зарубежных стран, в том числе в Японии, Нидерландах и Венгрии.

По словам господина Хуснуллина, «Автодор» также планирует нанести разметку на 259 км во Владимирской области по направлению в Москву, а также на 412 км в Нижегородской области в сторону Казани. Вице-премьер отметил, что главная цель «музыкальных участков» — не развлекательная. «Разметка помогает водителям не заснуть за рулем, повышать их внимание и будет способствовать основной задаче — снижению числа ДТП»,— пояснил он.

Полина Мотызлевская