Армения и РЖД создадут совместную рабочую группу по вопросу концессии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване с главой РЖД Олегом Белозеровым. Они договорились создать рабочую группу для обсуждения вопросов функционирования железной дороги в республике.
Никол Пашинян назвал целью Армении «повышение конкурентоспособности железных дорог страны и их интеграцию в железнодорожные сети соседних государств и международную систему». Он обсудил с Олегом Белозеровым в том числе развитие инфраструктуры на основе концессионного управления РЖД компанией «Южно-Кавказские железные дороги».
«Была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для обсуждения обозначенных проблем в установленные сжатые сроки, поиска возможных решений и определения дальнейших шагов»,— сообщила пресс-служба кабмина Армении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Олег Белозеров после встречи заявил, что РЖД намерены твердо придерживаться условий концессионного договора по железным дорогам Армении. Он заверил, что российская сторона открыта к диалогу с Арменией и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения.
«Объем инвестиций из средств ОАО "РЖД" и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил 146 млрд армянских драм или около $400 млн»,— добавил господин Белозеров (цитата по «РИА Новости»).
Железные дороги в Армении — юридически собственность правительства республики, но они переданы в управление Южно-Кавказской железной дороге («дочка» РЖД). Управление происходит по концессионному договору, который заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет. В марте армянский премьер заявил об обсуждении возможности передачи управления ж/д другой стране, например — Казахстану, ОАЭ или Катару. По словам Никола Пашиняна, Армения может аннулировать соглашение с Россией, но не хочет.