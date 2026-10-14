Армения и РЖД создадут совместную рабочую группу по вопросу концессии

Никол Пашинян назвал целью Армении «повышение конкурентоспособности железных дорог страны и их интеграцию в железнодорожные сети соседних государств и международную систему». Он обсудил с Олегом Белозеровым в том числе развитие инфраструктуры на основе концессионного управления РЖД компанией «Южно-Кавказские железные дороги».