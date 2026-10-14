Приморские руды нашли покупателя

«Дальполиметалл» включает два рудника на Николаевском и Партизанском месторождениях и обогатительную фабрику, способную перерабатывать около 1,2 млн тонн руды в год. По данным отчетности, в 2025 году компания увеличила добычу руды на 65% год к году, до 483,66 тыс. тонн, выпуск концентратов вырос на 70%, до 22,53 тыс. тонн. Весь выпущенный свинцовый и цинковый концентрат экспортировался в Китай, сказано в отчетности. Выручка «Дальполиметалла» за 2025 год снизилась на 23%, до 2,51 млрд руб., чистый убыток составил 6,96 млн руб. В феврале 2025 года в отношении компании была введена процедура наблюдения.