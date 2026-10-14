Приморские руды нашли покупателя
Государство продало 67% переработчика цинка и свинца «Дальполиметалл»
Акции производителя цинкового и свинцового концентратов ГМК «Дальполиметалл», обращенного в доход государства по иску Генпрокуратуры, выкупит Русская промышленная компания, которую возглавляет бывший руководитель структур «Росхима» Феликс Нахшунов. Новый инвестор намерен вложить в развитие актива 5 млрд руб. и выйти в 2029 году на производство 100 тыс. тонн концентрата в год.
АО «Русская промышленная компания» (РПК) признано победителем торгов по продаже 67% акций ГМК «Дальполиметалл», производителя цинкового и свинцового концентратов с содержанием серебра в Приморском крае. Итоги аукциона опубликованы 14 октября. РПК стала единственным участником торгов, предложив 553,74 млн руб., что соответствует начальной цене.
Акции «Дальполиметалла» были обращены в доход государства в 2025 году по иску Генпрокуратуры к Эдуарду Янакову, занимавшему пост депутата Госдумы в 2008–2011 годах, а также другим ответчикам. По данным ведомства, господин Янаков приобрел предприятие в период исполнения полномочий депутата в нарушение закона (см. “Ъ” от 17 марта 2025 года). В пояснениях к отчетности «Дальполиметалла» за 2025 год говорится, что РФ владеет 67% акций компании, перерегистрация еще 33% была не завершена.
«Дальполиметалл» включает два рудника на Николаевском и Партизанском месторождениях и обогатительную фабрику, способную перерабатывать около 1,2 млн тонн руды в год. По данным отчетности, в 2025 году компания увеличила добычу руды на 65% год к году, до 483,66 тыс. тонн, выпуск концентратов вырос на 70%, до 22,53 тыс. тонн. Весь выпущенный свинцовый и цинковый концентрат экспортировался в Китай, сказано в отчетности. Выручка «Дальполиметалла» за 2025 год снизилась на 23%, до 2,51 млрд руб., чистый убыток составил 6,96 млн руб. В феврале 2025 года в отношении компании была введена процедура наблюдения.
РПК учреждена в мае 2026 года, акционеры не раскрываются, гендиректор РПК — Феликс Нахшунов. С ноября 2023 года по 2025 год по поручению Росимущества он руководил Дальнегорским ГОКом (сегодня входит в «Росхим»), единственным в РФ производителем борной кислоты, а также возглавлял недействующие сегодня структуры «Росхима» — «РХ-Ресурс» и «Радамант». В 2018–2020 годах господин Нахшунов также был гендиректором кемеровского угольного актива итальянской Coeclerici (см. “Ъ” от 15 сентября).
В РПК “Ъ” сообщили, что рассматривают «Дальполиметалл» как стратегический актив.
На первом этапе новый инвестор намерен вывести компанию из процедур банкротства и провести финансовое оздоровление: урегулировать обязательства перед кредиторами, восстановить платежеспособность, стабилизировать производство и зарплаты. Параллельно РПК входит в режим территории опережающего развития (ТОР) и в программы развития Дальнего Востока и Арктики, говорят в компании.
В 2027 году планируется вывести фабрику на проектную мощность 1 млн тонн горной массы в год и выпуск около 50 тыс. тонн цинкового, свинцового и серебросодержащего концентрата. Цель — к 2029 году выйти на объем 100 тыс. тонн концентрата в год, заявили в РПК. В реновацию фабрики, геологоразведку и новое горное и обогатительное оборудование РПК намерена инвестировать 5 млрд руб.
Как отмечает источник “Ъ” в отрасли, с переходом к российскому владельцу компания сможет получать краевые субсидии и преференции в рамках ТОР.
«Ресурсная база в 14,7 млн тонн руды позволит осваивать месторождения в течение 15 лет без учета прироста запасов за счет геологоразведки. И прогнозы рынка благоприятные»,— добавляет собеседник “Ъ”. Как говорится в обзоре Kept, в сентябре цена на цинк на мировом рынке впервые с мая 2022 года превысила $4,18 тыс. за тонну, увеличившись на 35% с начала года. Причина — сокращающееся предложение рафинированного металла за пределами Китая, а также снижение глобальной добычи руды, уточняют аналитики. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников замечает, что концентрат «Дальполиметалла» исторически поставлялся на Челябинский цинковый завод, но сегодня первоочередной целью компании, видимо, будет экспорт в Китай, что проще с точки зрения логистики.