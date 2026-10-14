«Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева» признали в РФ террористической
Верховный суд России признал террористической международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева—баталхаджинцев». Решение принято по иску Генпрокуратуры.
«Заявление удовлетворить,... запретить ее деятельность на территории Российской Федерации»,— огласила решение судья (цитата по ТАСС).
Религиозная община (вирд) была основана в конце XIX века ингушским религиозным деятелем Батал-Хаджи Белхороевым. В общину, по разным данным, входят от 20 до 35 тыс. человек. В 2023 году боевое крыло вирда было признано террористическим и запрещено по решению Южного окружного военного суда. Участники крыла в том числе снабжали оружием напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл».