В Москве, Ингушетии и Чечне задержали баталхаджинцев

Сотрудники ФСБ в Москве, Ингушетии и Чечне задержали участников группировки, состоящей из членов «Вирда последователей течения Батал-Хаджи Белхороева», причастных к противоправной деятельности. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Вирд был основан в конце XIX века ингушским религиозным деятелем Батал-Хаджи Белхороевым. В общину, по разным данным, входят от 20 до 35 тыс. человек. В начале 2023 года боевое крыло вирда было признано террористическим и запрещено решением Южного окружного военного суда. Участники крыла совершали теракты в отношении силовиков и снабжали оружием участников нападения на «Крокус Сити Холл».

«В результате проведенных мероприятий изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — сообщили в ЦОС ФСБ. Операция проводилась совместно с МВД и Росгвардией. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Изъятое оружие отправили на экспертизу.

В ЦОС отметили, что Южный окружной военный суд сейчас рассматривает уголовное дело в отношении 12 баталхаджинцев. Их обвиняют в совершении теракта, в котором погиб глава Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Он был застрелен вместе со своим братом в Москве 2 ноября 2019 года.