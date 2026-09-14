Курская агрофирма не оспорила отказ в компенсации за утрату поголовья свиней

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу курского АО «Агрофирма "Открытие"» на отказ во взыскании с министерства сельского хозяйства Курской области и Министерства финансов РФ 129 млн руб. компенсации за утрату поголовья свиней из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Агрофирма обратилась в суд в июле 2025 года с требованием о взыскании компенсации ущерба от утраты поголовья свиней в связи со вторжением ВСУ с августа 2024 года по март 2025-го. Изначально сумма исковых требований составляла 242,2 млн руб., однако позднее была уточнена истцом до 129 млн руб.

В конце мая курский арбитраж не удовлетворил иск «Открытия» о взыскании, так как в ноябре 2025 года Минфин официально отказал компании в субсидии для компенсации ущерба от утраты поголовья. Как указали в суде, данный отказ истцом не обжаловался и не признавался судом недействительным.

«Истцом был подменен законодательно установленный порядок осуществления государством компенсаций в возмещение ущерба, причиненного при пресечении террористического акта, судебным порядком возмещения вреда на общих основаниях, предусмотренных гражданским законодательством»,— отмечали в арбитраже.

По данным Rusprofile, АО «Агрофирма "Открытие"» зарегистрировано в 2019 году в Кореневском районе Курской области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 100 тыс. руб. До 2022 года компания принадлежала Игорю Умеренкову, он же является гендиректором. Актуальные учредители не раскрываются. В 2025 году компания сработала с нулевой выручкой и чистым убытком в 17 млн руб. Годом ранее выручка фирмы также была нулевой, а убыток составлял 227 млн руб.

Весной «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска еще одной курской компании — АО «Агропромышленный альянс "Юг"» к АО «Альфастрахование» о взыскании 300,4 млн руб. по договору страхования животных вслед за отказом в аналогичном иске компании к «РСХБ-Страхование» на 280 млн руб.

О проблемах пострадавших от вторжения ВСУ курских компаний — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов