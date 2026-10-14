Ростехнадзор приостановил горные работы на шахте «Распадская»
14.10.2026, 09:38
Ростехнадзор на 90 суток приостановил все горные работы на шахте «Распадская», кроме работ по жизнеобеспечению. Решение приняли после произошедшего на шахте в конце сентября пожара.
6 октября Сибирское управление Ростехнадзора рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении ПАО «Распадская». Ведомство вынесло постановление о приостановке деятельности шахты, сообщили «Интерфаксу» в Ростехнадзоре. Также было решено изолировать участок, на котором произошло возгорание, взрывоустойчивыми перемычками.
В ночь на 30 сентября в демонтажной камере на шахте «Распадская» произошел пожар. На поверхность вывели 305 рабочих, никто не пострадал. В пресс-службе компании заявили, что пожар случился «в районе одной секции крепи», его потушили сами работники шахты. В тот же день работа шахты была приостановлена, но на какой срок, не уточнялось.