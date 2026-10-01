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В Кузбассе после возгорания приостановлена работа шахты «Распадская»

Работа угольного предприятия «Распадская» после возгорания приостановлена, сообщило вечером 30 октября ГУ МЧС по Кемеровской области. «Силами ВГСЧ в шахте осуществляется контроль газовой атмосферы. От МЧС России привлечены семь человек, одна единица техники»,— говорится в публикации в разделе об оперативной обстановке.

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Накануне на шахте «Распадская» в Кузбассе произошло возгорание. Как сообщили в МЧС, на момент инцидента под землей находились 305 горняков, все они были выведены на поверхность, пострадавших нет.

В пресс-службе предприятия уточнили, что очаг возгорания находился в районе одной секции крепи в демонтажной камере. С задымлением справились сами работники шахты еще до прибытия основных сил спасателей. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Лолита Белова

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