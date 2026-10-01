В Воронеже появился новый природный памятник «Таврово» площадью 188 га

В Воронежской области создали новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — памятник природы областного значения «Таврово». Территория площадью более 188 га расположена в микрорайоне Таврово Левобережного района облцентра, недалеко от Воронежского водохранилища. Соответствующее постановление правительства региона подписано 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Территория входит в состав Тавровского хвойного леса, высаженного после Великой Отечественной войны в рамках создания зеленого пояса Воронежа.

В ходе экологического обследования специалисты выявили несколько видов животных и насекомых, занесенных в Красную книгу. В их числе армянский и степной шмели, альпийский жук-усач и стрекоза дозорщик-император.

«Его ценность [леса] не столько в эталонности природных комплексов, сколько в выполняемых средообразующих функциях, например водоохранных и климаторегулирующих»,— отметила министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Появлению ООПТ предшествовал конфликт вокруг планов добычи песка на территории леса. Участок был сдан в аренду местному ООО «Георесурс» для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых в феврале 2021 года. Местные жители выступали против этого, опасаясь вырубки деревьев. Впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял о необходимости сохранить Тавровский лес и создать здесь особо охраняемую природную территорию. В июне 2025 года министерство лесного хозяйства Воронежской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием расторгнуть договор аренды лесного участка и обязать передать землю «в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства». Арбитражный суд Воронежской области еще рассматривает дело. Следующее заседание назначено на 12 октября.

В мае «Ъ-Черноземье» ознакомился с проектом постановления правительства Воронежской области о создании природного заказника «Меловое правобережье реки Толучеевка». В соответствии с документом в Калачеевском районе предполагается образовать ООПТ областного значения площадью 2 579 га.

Мария Свиридова