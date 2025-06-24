Воронежские власти добиваются расторжения аренды участка для добычи недр

Министерство лесного хозяйства Воронежской области обратилось в арбитражный суд региона с иском к местному ООО «Георесурс». Ведомство требует расторжения договора аренды лесного участка и обязания передать землю «в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства». Согласно картотеке арбитражного суда, заявление принято к производству, предварительное заседание по нему назначено на 3 сентября.

Уточняется, что участок был сдан в аренду для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых в феврале 2021 года.

В ноябре губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что у «Георесурса» отозвали согласование на работы в лесу возле микрорайона Таврово на окраине облцентра. Власти запретили компании проводить геологоразведку и разработку песчаного карьера, несмотря на наличие соответствующей лицензии.

По данным Rusprofile, ООО «Георесурс» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2014 года для разработки гравийных и песчаных карьеров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 70% компании принадлежит Сергею Глухову, 30% — Вадиму Миронову. Господин Глухов также владеет местными ООО «Воронежгеопроект» (работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы) и ООО «Гидротехнологии» (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина). 2024 год «Георесурс» закончил с нулевой прибылью и чистым убытком в 4,9 млн руб. Годом ранее показатели равнялись нулю и 2,2 млн руб. соответственно.

Алина Морозова