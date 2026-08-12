Против сбившего PR-директора «Москвички» водителя грузовика возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузовика, который в центре Москвы сбил PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по столице.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью, если водитель уехал с места аварии (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Собеседник ТАСС из силовых структур отметил, что ситуация будет зависеть от состояния пострадавшей.

ДТП произошло утром 11 августа на улице Ходынской в центре столицы. По данным оперативных служб, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. Водителя задержали. Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу, она находится в реанимации. В больнице сообщили, что состояние госпожи Чаковской оценивается как тяжелое.