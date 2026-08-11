В Москве грузовик сбил PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую
В Москве грузовик сбил PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Водитель скрылся с места происшествия, его задержали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
PR-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковсая
Фото: @katechak
ДТП произошло на улице Ходынской в центре столицы. По данным оперативных служб, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации.
Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.