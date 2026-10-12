Более 2 тыс. жителей Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политрепрессий
12.10.2026, 15:07
Ко Дню памяти жертв политических репрессий более двух тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры) получат единовременные выплаты по 5 тыс. руб., сообщили в окружном правительстве. Соответствующее решение было принято на заседании правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука.
Всего выплату получат 2 237 человек. Деньги перечислят до 10 ноября 2026 года в беззаявительном порядке.
«Помимо таких мер, которые носят единоразовый характер, у нас существует линейка мер, действующих в постоянном режиме. Кроме того, в Ханты-Мансийске продолжается строительство мемориального храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за веру и Отечество пострадавших. Готовность объекта на сегодняшний день составляет около 25%»,— подчеркнул Руслан Кухарук.
День памяти жертв политических репрессий установлен в России 30 октября.
К возведению мемориального храма-часовни в память о жертвах сталинских репрессий в Ханты-Мансийске приступили в мае. Мемориальный комплекс будет включать стену памяти с нишами для лампад, свечей и светильников. Между ними разместят мраморные плиты с именами всех расстрелянных и репрессированных.