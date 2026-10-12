Более 2 тыс. жителей Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политрепрессий

«Помимо таких мер, которые носят единоразовый характер, у нас существует линейка мер, действующих в постоянном режиме. Кроме того, в Ханты-Мансийске продолжается строительство мемориального храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за веру и Отечество пострадавших. Готовность объекта на сегодняшний день составляет около 25%»,— подчеркнул Руслан Кухарук.