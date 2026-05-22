В Ханты-Мансийске началось возведение храма-памятника жертвам репрессий

К возведению мемориального храма-часовни в память о жертвах сталинских репрессий приступили в Ханты-Мансийске, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Югры Фото: Пресс-служба губернатора Югры

Мемориал получил название храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за веру и Отечество пострадавших. Первый камень заложили губернатор Руслан Кухарук, глава города Максим Ряшин и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. В память о событии глава региона и митрополит подписали историческую грамоту.

В 1937-1938 годах в Остяко-Вогульском национальном округе к расстрелу были приговорены 975 человек. Из них 603 человека, по официальным данным, были расстреляны и захоронены на территории автостоянки рядом со зданиями окружного УВД и КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Ранее на этом месте находился поклонный крест, где проводились панихиды по погибшим в годы репрессий.

«Господь нас благословляет и разрешает совершить это великое историческое событие, эту историческую память восстановить. И чтобы наши поколения подрастающие, будущие поколения помнили, что действительно у нас есть страницы не только яркие, но и темные. И мы должны знать и учиться на них, чтобы они не повторились никогда на нашей Земле»,— отметил митрополит Павел.

Мемориальный комплекс будет включать стену памяти с нишами для лампад, свечей и светильников. Между ними разместят мраморные плиты с именами всех расстрелянных и репрессированных. Год назад строительство объекта благословил патриарх Кирилл.

Ирина Пичурина