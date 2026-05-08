В Ханты-Мансийске построят мемориальный храм-часовню в память о жертвах репрессий

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) построят мемориальный храм-часовню в память о жертвах репрессий. Об этом сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Стройкомплекс Югры» Фото: Telegram-канал «Стройкомплекс Югры»

Проект нового храма разработал Институт стратегического развития «Север». Архитектурно-градостроительную концепцию специалисты согласовали с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Отмечается, что разрешение на строительство объекта уже выдано. Часовню возведут на площадке у КТЦ «Югра-Классик» в центре Ханты-Мансийска.

Как сообщили в Ханты-Мансийской митрополии, в 1937–1938 годах в Остяко-Вогульском национальном округе к расстрелу были приговорены 975 человек. Из них 603 человека, по официальным данным, были расстреляны и захоронены на территории автостоянки рядом со зданиями окружного УВД и КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Эти сведения документально подтверждены ФСБ России. Ранее на этом месте находился поклонный крест, где проводились панихиды по погибшим в годы репрессий.

Помимо часовни, мемориальный комплекс будет включать стену памяти с нишами для лампад, свечей и светильников. Между ними разместят мраморные плиты с именами всех расстрелянных и репрессированных.

Полина Бабинцева