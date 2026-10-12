Купившие билеты на концерт Ye пользователи столкнулись с проблемой возврата средств

Специализированный сервис Intickets для возвратов денег за билеты на несостоявшийся концерт в Санкт-Петербурге американского рэпера Ye (Канье Уэста) выдает ошибку после заполнения формы, в том числе из-за проблемы с Яндекс-почтой, куда отправляется код подтверждения, но по факту он не приходит. Об этом портал заранее предупредил пользователей.