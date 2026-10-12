Купившие билеты на концерт Ye пользователи столкнулись с проблемой возврата средств
12.10.2026, 10:35
Специализированный сервис Intickets для возвратов денег за билеты на несостоявшийся концерт в Санкт-Петербурге американского рэпера Ye (Канье Уэста) выдает ошибку после заполнения формы, в том числе из-за проблемы с Яндекс-почтой, куда отправляется код подтверждения, но по факту он не приходит. Об этом портал заранее предупредил пользователей.
«По какой-то причине ваш почтовый сервер не принял от нас письмо с кодом подтверждения»,— гласит сообщение.
Ранее покупателям пришла рассылка с информацией о том, что с 12 октября начнется процедура возврата билетов.
«Возможность оформить возврат будет предоставлена всем зрителям независимо от даты приобретения билета и условий, действовавших на момент покупки»,— говорилось в уведомлении.
Запланированные концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября были отменены организатором Say Agency. Официальная причина — договор аренды стадиона так и не был подписан, а положенное разрешение на проведение мероприятий не оформили.
Накануне «Яндекс» сообщил об осознанном ограничении части своих сервисов, включая почту. Украинские БПЛА в ночь на 11 октября нанесли удар по дата-центру корпорации во Владимире.