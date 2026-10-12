В Липецке 14 октября начнется поэтапный запуск отопления в жилых домах

Господин Щербаков пояснил, что в начале недели в Липецке еще сохранится умеренно теплая погода, однако к выходным синоптики прогнозируют похолодание: «Поэтому с 14 октября начинаем поэтапный запуск тепла в дома, чтобы управляющие компании успели настроить системы и к снижению температуры в квартирах стало комфортнее».