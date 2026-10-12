В Липецке 14 октября начнется поэтапный запуск отопления в жилых домах
12.10.2026, 12:13
Подача тепла в многоквартирные дома Липецка стартует в среду, 14 октября. О принятом решении сообщил мэр города Михаил Щербаков по итогам завершившегося общественного голосования и с учетом прогноза погоды.
В опросе о дате начала отопительного сезона приняли участие более 14,5 тыс. человек. Мнения жителей распределились следующим образом: 63,7% проголосовавших (9,2 тыс. человек) высказались за незамедлительный запуск системы с 12 октября из-за похолодания в квартирах, а 36,3% (5,3 тыс. человек) посчитали, что подачу тепла пока следует отложить.
Господин Щербаков пояснил, что в начале недели в Липецке еще сохранится умеренно теплая погода, однако к выходным синоптики прогнозируют похолодание: «Поэтому с 14 октября начинаем поэтапный запуск тепла в дома, чтобы управляющие компании успели настроить системы и к снижению температуры в квартирах стало комфортнее».
С 1 октября в Липецке по заявкам руководителей началось подключение к источникам теплоснабжения объектов социальной сферы — школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта.
В прошлом году отопительный сезон для жилого фонда Липецка начался 8 октября. На технологическое заполнение сетей и пошаговый запуск потребовалось несколько дней, и окончательное подключение домов завершилось к 14 октября.