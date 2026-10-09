Мэр Липецка предложил горожанам решить, когда включать отопление

Господин Ченцов пояснил, что по прогнозу начинать сезон пока рано, но в квартирах уже становится прохладно. «Предлагаю решить этот вопрос вместе с вами»,— написал мэр, добавив, что по итогам голосования и с учетом прогноза погоды будут определены сроки начала отопительного сезона.