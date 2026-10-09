Мэр Липецка предложил горожанам решить, когда включать отопление
09.10.2026, 20:02
Мэр Липецка Роман Ченцов запустил общественный опрос о целесообразности начала отопительного сезона в жилых домах. Об этом он сообщил в своих соцсети «Вконтакте». По данным на вечер 9 октября, в голосовании приняли участие 9 682 человека, 63,2% высказались за запуск отопления, 36,82% — против. Опрос продлится до 12 октября.
Господин Ченцов пояснил, что по прогнозу начинать сезон пока рано, но в квартирах уже становится прохладно. «Предлагаю решить этот вопрос вместе с вами»,— написал мэр, добавив, что по итогам голосования и с учетом прогноза погоды будут определены сроки начала отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в Липецке начали подключать к теплу социальные объекты — школы, детские сады, учреждения культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта — по заявкам руководителей. Соответствующее постановление подписал мэр.
Отопительный сезон 2025 года в Липецке официально начался 8 октября: подача тепла в жилые многоквартирные дома стартовала по решению Романа Ченцова. На полное заполнение системы и пошаговый запуск ушло несколько дней, подключение продолжалось ориентировочно до 14 октября.
2 октября в Тамбовской области начали подавать тепло во все детские сады города. Днем ранее сезон отопления стартовал в Курской.