Трамп после бойкота со стороны СМИ запустил телеканал Trump TV

Администрация президента США Дональда Трампа запустила собственный новостной канал Trump TV. Работа платформы началась с видеоролика о выступлении Дональда Трампа двухмесячной давности, сообщает The Washington Sun.

Пресс-секретарь Трампа Каэлан Дорр уточнил, что Trump TV будет «прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры». На канале будут демонстрироваться отрывки, по его словам, не освещавшиеся в основных новостных каналах. «В некоторых случаях пресса сообщала неточно или вовсе не сообщала о многочисленных рекордных достижениях администрации на благо всех американцев»,— добавил Дорр.

Трансляция Trump TV ведется на YouTube-канале Белого дома, а также размещен в разделе «прямые трансляции» официального приложения Белого дома.

18 сентября Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о деятельности американской администрации. Другие СМИ в знак солидарности перестали освещать официальные мероприятия с участием Дональда Трампа.

Влад Никифоров