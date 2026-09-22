Трамп после бойкота со стороны СМИ запустил телеканал Trump TV
Администрация президента США Дональда Трампа запустила собственный новостной канал Trump TV. Работа платформы началась с видеоролика о выступлении Дональда Трампа двухмесячной давности, сообщает The Washington Sun.
Пресс-секретарь Трампа Каэлан Дорр уточнил, что Trump TV будет «прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры». На канале будут демонстрироваться отрывки, по его словам, не освещавшиеся в основных новостных каналах. «В некоторых случаях пресса сообщала неточно или вовсе не сообщала о многочисленных рекордных достижениях администрации на благо всех американцев»,— добавил Дорр.
Трансляция Trump TV ведется на YouTube-канале Белого дома, а также размещен в разделе «прямые трансляции» официального приложения Белого дома.
18 сентября Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о деятельности американской администрации. Другие СМИ в знак солидарности перестали освещать официальные мероприятия с участием Дональда Трампа.
Собственный канал позволяет Белому дому распространять подготовленные материалы напрямую, но не заменяет журналистский доступ к мероприятиям. Когда телеканалы не направили на одно из них своих журналистов и операторов, запись речи Дональда Трампа, которую распространяла пресс-служба, транслировалась без звука: звук обеспечивают сотрудники президентского пула СМИ.
Для независимых редакций поэтому сохраняется отдельный вопрос доступа к месту событий. CNN, MS NOW и Politico после запрета на посещение Белого дома подали иск против администрации, заявив о нарушении гарантированной первой поправкой свободы слова. Конфликту предшествовало решение февраля 2025 года поручить Управлению общих служб расторгнуть контракты правительства со СМИ, включая Politico, BBC, E&E и Bloomberg, после обнаружения многомиллионных расходов на подписку на Politico Pro.