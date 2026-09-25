В Воронежской области за сход девяти вагонов мастера оштрафовали на 250 тысяч

В Воронежской области 24 сентября вынесли приговор мастеру Поворинской дистанции пути Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Игорю Синютину, признанному виновным в сходе с рельсов девяти вагонов на станции Поворино в 2025 году. Районный суд назначил ему штраф в размере 250 тыс. руб., приговор не вступил в законную силу. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

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ЧП на станции Поворино произошло вечером 21 февраля прошлого года. Девять грузовых вагонов состава сошли с рельсов и проехали еще 150 м, получив существенные повреждения. Совокупный материальный ущерб составил больше 5 млн руб.

По версии следствия, Игорь Синютин, «будучи ответственным за техническое состояние пути, не обеспечил устранение выявленных дефектов».

«В частности, не была организована замена неисправных деревянных шпал, а также не устранено уширение рельсовой колеи на приемо-отправочном пути»,— говорится в сообщении судебной системы.

Уточняется, что за гражданским истцом — ОАО «РЖД» — признано право на удовлетворение иска. Вопрос о размере возмещения передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что Игорь Синютин ранее удостаивался наград от руководства железной дороги. В частности, в 2023 году ему был присвоен знак «За заслуги перед ЮВЖД» второй степени. Мужчину судили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), которая предусматривает до двух лет лишения свободы в качестве наказания.

Денис Данилов