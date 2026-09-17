Уголовное дело возбудили после схода вагонов в Липецкой области с ущербом на 3 млн

Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в июне 2026 года на железнодорожной станции «Елец» Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Липецкой области. В результате инцидента были повреждены железнодорожная инфраструктура и тяговый подвижной состав, что повлекло причинение ущерба на сумму свыше 3 млн руб. Об этом 17 сентября рассказало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ СК России).

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Как сообщал «Ъ-Черноземье», 16 июня в 12:39 на станции «Елец» произошел сход с рельсов локомотива и двух вагонов грузового поезда. Обошлось без пострадавших. Движение на станции нарушено не было. В Западном МСУТ СК уточнили, что инцидент произошел при приеме грузового поезда «по технической причине».

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

В июне «Ъ-Черноземье» писал о завершении расследования уголовного дела о сходе девяти грузовых вагонов поезда с рельсов на железнодорожной станции «Поворино» в Воронежской области в 2025 году. По версии следствия, в ЧП виноват мастер дорожного линейного участка Поворинской дистанции пути, который не провел необходимые работы для заблаговременного устранения неисправности.

Денис Данилов