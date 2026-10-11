В Ульяновске дрифтеру грозит уголовное дело

Как сообщило в воскресенье региональное УМВД, накануне, 10 октября, на одном из местных информационных интернет-порталов было размещено видео, на котором видно, что водитель автомобиля BMW, дрифтуя на площади 30-летия Победы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего наехал на бордюрный камень. Машину вынесло через газон на пешеходную часть архитектурно-мемориального комплекса.