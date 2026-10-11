В Ульяновске дрифтеру грозит уголовное дело
11.10.2026, 18:08
В Ульяновске сотрудники ГАИ задержали водителя, который 10 октября устроил дрифт в центре города, на площади 30-летия Победы.
Как сообщило в воскресенье региональное УМВД, накануне, 10 октября, на одном из местных информационных интернет-порталов было размещено видео, на котором видно, что водитель автомобиля BMW, дрифтуя на площади 30-летия Победы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего наехал на бордюрный камень. Машину вынесло через газон на пешеходную часть архитектурно-мемориального комплекса.
В полиции отмечают, что водитель с места происшествия скрылся, однако в результате разыскных мероприятий по горячим следам 25-летний правонарушитель был задержан сотрудниками ГАИ. Как выяснили госавтоинспекторы, нарушитель в этот день также менял на автомобиле государственные регистрационные знаки.
В полиции отмечают, что в отношении гражданина за нарушения ПДД составлены административные протоколы по фактам установки подложных регистрационных знаков и управления автомобилем с подложными регистрационными знаками (ч. 3 и ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ, штраф — 2,5 тыс. руб. и лишение водительских прав на полгода), выезда на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, штраф — 7,5 тыс. руб. или лишение прав на полгода).
Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по факту остановки автомобиля в пешеходной зоне (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, штраф — 1 тыс. руб.) и по факту оставления места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, лишение прав на срок до полутора лет или 15 суток ареста).
В УМВД также отмечают, что в связи с тем, что дрифт происходил у мемориального комплекса, решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности по факту повреждения либо осквернения мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ, до трех лет лишения свободы).
Стоит отметить, что в последнее время полиция в ряде регионов стала жестко подходить к дрифтерам, оценивая дрифт в городе как хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 276.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Так, в мае этого года в Новосибирске в суд было передано уголовное дело водителя BMW, устроившего дрифт в центре Новосибирска. До окончания суда его автомобиль был помещен на штрафстоянку. В апреле этого года в Ярославле суд по той же статье признал виновным водителя BMW, устроившего дрифт в центре города на встречной полосе, и приговорил его к году ограничения свободы и лишению водительских прав на два года. Кроме того, у нарушителя конфисковано орудие преступления — автомобиль BMW М5. Осужденный пытался обжаловать решение суда и вернуть автомобиль, однако апелляционная инстанция признала решение суда соответствующим закону и обстоятельствам. Автомобиль нарушителя передан на нужды СВО.