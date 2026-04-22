Суд отказал ярославскому дрифтеру в возврате BMW

Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу защиты на приговор 26-летнему жителю Ярославля, признанному виновным в совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортного средства, и лишившемуся своего BMW M5. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Ранее мировой судья установил, что 8 октября 2025 года ярославец на своем автомобиле проехал на красный сигнал светофора на улице Свободы и совершил несколько круговых движений по встречной полосе. За прошедший год местный житель 166 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Приговором мирового судьи ему было назначено ограничение свободы на один год: ярославец не может менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и выезжать за пределы Ярославского округа. Ежемесячно он должен отмечаться. Также по приговору местный житель лишен водительских прав на два года. По ходатайству гособвинителя у нарушителя конфисковали автомобиль в доход государства.

Защита не согласилась с приговором и обжаловала его. Адвокат настаивал на невиновности ярославца и возврате транспортного средства. Но изменить приговор не удалось: он вступил в силу.

Алла Чижова