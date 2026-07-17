Световой меч срубил рекорд
Чем обусловлена итоговая цена лота на аукционе Heritage
Световой меч из «Звездных войн» продали за рекордные $3,75 млн. Речь о реквизите, который использовали на съемках оригинальной трилогии. На аукционе Heritage лот выставляли со стартовой стоимостью в $1 млн, а с молотка он ушел самым дорогим предметом по киновселенной Джорджа Лукаса.
Фото: Heritage Auctions
Сам меч можно увидеть в пятом эпизоде франшизы: им Люк Скайуокер сражался с темным владыкой Дартом Вейдером. А проданный реквизит использовали в одной из культовых сцен, где антагонист раскрывает главному герою и зрителям страшную тайну.
Ранее самым дорогим лотом со съемок «Звездных войн» считалась модель истребителя X-Wing. Ее снимали во время работы над четвертым эпизодом и продали в 2023 году за $3,13 млн. Но меч, который использовал на съемках актер Марк Хэмилл, заслуживает рекордной стоимости на аукционах, уверен кинокритик и замглавреда «Московских новостей» Даниил Ротштейн:
«Это действительно знаковый момент не просто в "Звездных войнах", но в истории кино. Была даже создан фейковый альтернативный эпизод, чтобы существенная часть съемочной группы не знала о настоящем сюжетном повороте. Для этого была проделана огромная работа, и сцена действительно стала знаковой, она глубоко вошла в ткань массовой культуры.
Показательно, что речь не просто о каком-то световом мече или бластере, а об элементе, привязанном к кинокадрам, более широко — к культурному феномену. Я помню, была история, когда у какого-то блогера оказался оригинальный меч из шестого эпизода саги. Он показывал его Марку Хэмиллу, который особо этому не удивился.
Но в данной ситуации мы говорим о реквизите, связанном с эпизодом, который вошел в историю кинопроизводства, практических спецэффектов, которые использовались в тот период».
Сам световой меч для ленты сделали из вспышки обыкновенной камеры. А для кульминационной сцены, в которой Дарт Вейдер отрубает Люку Скайоукеру руку, к реквизиту прикрепили восковую кисть. Она на аукционе Heritage продавалась вместе с мечом. Он, вероятно, останется в частной коллекции и не будет перепродаваться в будущем, считает президент международного портала аукционов Bidspirit Александр Киселевский:
«Это не просто культовый фильм. Это медиафраншиза, которая началась в 1970-х годах и на сегодняшний день насчитывает 13 художественных фильмов, игровые сериалы, аттракционы, сувениры и так далее. То есть это уже часть общемировой истории. Стоимость таких лотов установить очень сложно, потому что она достаточно эмоционально определяется. Если коллекционеру с достаточным количеством денег есть что предложить, он будет биться до конца. Фанатов у этой франшизы достаточно. Я не думаю, что человек, который купил меч, сделал это с инвестиционной целью. Скорее всего, он брал это для своей коллекции».
Кроме светового меча, на торгах Heritage продали реквизит со съемок других фильмов. Среди лотов — шляпы из «Волшебника страны Оз», скейтборды из «Назад в будущее 2» и ковер из картины «Большой Лебовски».