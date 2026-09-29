Кандидат «три в одном»

Соискатели придумали новый способ пройти отбор у эйчаров. В сети обсуждают случай, когда из трех резюме с одинаковым опытом работы, но под разными именами, одно не прошло первичный скрининг, второе отсеяли после тестового задания, а третье получило приглашение на финальный этап собеседования. После того как это вскрылось, потенциального работника эйчары внесли в черные списки и пригрозили, что работу он теперь не найдет. А пользователи начали делиться своими историями, когда их и отвергли, и в то же время похвалили за работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Если вас не взяли на работу, это еще не значит, что портфолио в другой обертке не приведут вам же в пример. Такими историями в соцсетях делятся дизайнеры и фотографы, обсуждая опыт предпринимателя Оскара Ланского, который периодически ставит эксперименты над системой отбора в разных компаниях. Последний случай подтвердил, что получить работу можно не только благодаря опыту или навыкам, рассказал “Ъ FM” бизнесмен:

«Конечно, если бы речь шла о последних этапах собеседования, вопросов нет: у тебя есть несколько кандидатов, и нужно выбрать одного, потому что и место только одно. Но здесь первичный этап отбора, где нейронка и человек поделили один и тот же опыт на релевантный и нерелевантный. Почему так происходит?

Таковы реалии рынка труда, и под них остается просто адаптироваться. Я видел комментарии, люди действительно говорят, что получили работу, просто отправив несколько резюме».

При этом большинство рекрутинговых сервисов запрещают мультиаккаунты. У кандидата может быть несколько резюме под разные позиции, но на каждую можно претендовать только один раз, отмечает HR-директор платформы Skillaz Ксения Степанова:

«Человеку пришлось завести разные имена, почты, телефоны и мессенджеры. Это уже не эксперимент над наймом, а подмена данных. И со стороны работодателя в этом нет ошибки. Фраза „мы продолжим с другим кандидатом“ — шаблон отказа. На вакансию приходят десятки, а сейчас и сотни откликов, и на следующий этап идут всегда несколько человек.

В системах подбора, с которыми мы работаем, видны все резюме каждого кандидата. Иногда их может быть 15-20. Адаптировать формулировки под вакансию совершенно правильно и честно. А выдавать себя за разных людей — нет. И если это всплывает, дальше с таким человеком обычно просто не работают».

Три резюме на одну позицию — еще не красный флаг. Сначала нужно выяснить у кандидата мотивы такой активности, считает генеральный директор SMM-агентства «Сойка» Екатерина Козырева:

«Этот человек либо хочет пошутить над HR, либо настолько замотивирован попасть в конкретную компанию, что отправил аж три резюме, пытаясь дойти до того, кто принимает финальное решение. Меня бы такое поведение насторожило, ведь это откровенная манипуляция. Но и к HR был бы большой вопрос: почему два резюме пропустили и до меня дошло только третье».

Эксперты говорят, что обман в резюме неприемлем, а вот оптимизация, наоборот, приветствуется. При этом объяснить потенциальному работодателю, например, несовпадение имени в профайле и в паспорте можно желанием скрыть поиск работы от нынешнего начальства. Система отбора часто дает сбой, и с этим нужно бороться, уверена управляющий партнер кадрового агентства «АРС Селекшн» Ольга Петрова:

«Промты для чат-ботов пишут люди, к сожалению, не всегда профессиональные. А представители старой школы рекрутмента, которые в этом разбирались, сейчас в осносном ушли на руководящие позиции. Работодатели в последнее время были в какой-то степени избалованы дефицитом кадров и на многие вещи закрывали глаза, тщательной проработки там не требовалось. Что такое ИИ? Это помощник, если у тебя есть мозги. А кто признает, что неправильно составил промт и отсеял нужного кандидата?».

В сентябре в соцсетях уже обсуждали необычные способы попасть на собеседование. Тогда соискательницы говорили, что как только они поменяли в своих анкетах пол на мужской и поставили другие фото, количество откликов сразу увеличилось.

Юлия Савина