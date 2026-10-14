Медь набирает высоту

Проблемы начались в Чили. В августе 2026 года страна, на которую приходится 24% мировой добычи, снизила производство на 13% год к году — до 369,5 тыс. тонн, что стало минимумом за 15 лет. За восемь месяцев добыча в республике упала на 7%, а годовой прогноз Чилийской госкомиссии по меди (Cochilco) был снижен до 5,27 млн тонн. Ситуация усугубилась из-за забастовок: на крупнейшем руднике мира Эскондида 95% надзорного персонала проголосовало за стачку, а на соседнем руднике Сентинела 98,73% рабочих проголосовали за начало забастовки. Две недели простоя одного только рудника Эскондида при суточном выпуске 3,5 тыс. тонн привели бы к потере около 49 тыс. тонн металла. Как отмечает старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин, за восемь месяцев 2026 года добыча в Чили упала на 8% год к году, хотя в начале года Cochilco, напротив, ожидала роста на 4%.