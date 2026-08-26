Модель для сборки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В этих условиях металлургические предприятия делают ставку на технологическую сложность и префабрикацию (метод строительства, при котором основные элементы здания — стены, перекрытия, модули, инженерные узлы — изготавливаются заранее в заводских условиях, а затем доставляются на строительную площадку и собираются там, как конструктор), сохраняя план выпуска стали в текущем году на уровне около 11,3 млн тонн благодаря повышению внутренней эффективности. На фоне стагнации жилищного строительства драйвером потребления остаются государственные мегапроекты — от высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург до модернизации портов Усть-Луга и Ванино.

Ставка на госсектор

Таким образом, российский рынок стального строительства переживает глубокую структурную трансформацию, балансируя между точечными государственными мегапроектами и системным спадом в гражданском секторе. Макроэкономическая среда негативно влияет на спрос — несмотря на снижение ключевой ставки до 14%, ее уровень все еще очень высок для восстановления корпоративного кредитования. Партнер Kept Алексей Медников отмечает, что это существенно повышает требования к окупаемости проектов. В результате большая часть портфеля сформирована за счет уже реализуемых крупных инфраструктурных объектов с государственным участием, тогда как запуск новых частных инициатив сильно ограничен или отложен.

Высокая стоимость заемных средств ухудшает экономику строек, повышая цену оборотного капитала и банковских гарантий, согласен управляющий директор агентства НКР Дмитрий Орехов. Для длинных инвестиционных циклов это означает удорожание предстроительной стадии и перенос сроков принятия решений.

Поэтому капиталоемкие объекты сегодня запускаются только под госзаказ или при наличии значительного авансирования.

Напомним, что во втором полугодии 2025 года спрос поддерживали модернизация Восточного полигона, строительство мостовых переходов и портовой инфраструктуры, но их эффект лишь частично компенсирует общий спад из-за слабой частной активности. «Сочетание этих факторов ведет к расслоению рынка: инфраструктурное строительство продолжает расти, в то время как жилищный сегмент находится в глубокой стагнации,— констатирует младший директор агентства “Эксперт РА” Светлана Буруева.— Если ставка не продолжит снижаться во второй половине 2026 года, накопленный отложенный спрос может так и не трансформироваться в реальные заказы».

Согласно методологии «Евраза», индикатор деловой активности (коэффициент здоровья отрасли) во втором квартале 2026 года составил 69,3% против 68,9% кварталом ранее. Однако этот формальный рост всего на 0,4 процентного пункта не свидетельствует о восстановлении — текущее значение заметно уступает прошлогоднему показателю в 75,7%. По словам директора по развитию рыночного спроса «Евраза» Дмитрия Еремеева, отрасль так и не смогла переломить тренд спада, начавшийся во второй половине прошлого года. «Небольшое оживление конца зимы не получило уверенного продолжения из-за дорогого финансирования: многие проекты заморожены, а в активной фазе остаются преимущественно объекты с поддержкой госбанков или льготными деньгами. В результате прогноз сокращения отечественной отрасли металлоконструкций остается неизменным — минус 10% по итогам года, до 4 млн тонн»,— отмечает эксперт.

Потребление металлопроката для производства металлоконструкций за прошлый год уже снизилось на 12%, до 5,3 млн тонн, а в текущем году «Евраз» ожидает падения ниже отметки в 5 млн тонн. При этом структура спроса меняется. Как отмечает Дмитрий Еремеев, основной объем металла сейчас потребляет строительство высокоскоростной магистрали. Однако это преимущественно арматурный прокат для железобетона, тогда как на сложные металлоконструкции приходится существенно меньшая доля, ограниченная станциями, депо и портовой инфраструктурой.

Эти объекты оказывают лишь точечное влияние и не способны запустить системное оживление рынка.

Фактически крупные торговые центры в стране не строятся уже несколько лет.

От импорта к инновациям

На фоне сжатия массового сегмента компания «Северсталь» делает ставку на технологическую сложность и префабрикацию. Речь идет о завершении масштабной программы импортозамещения тяжелых строительных профилей. В период инфраструктурного бума предыдущих лет предприятие полностью закрыло потребность внутреннего рынка в крупногабаритных двутаврах и коробчатых балках, которые ранее поставлялись из-за рубежа.

Поскольку базовые потребности отрасли уже удовлетворены, дальнейшее наращивание выпуска стандартной продукции приведет лишь к затовариванию складов на падающем рынке, говорят эксперты. Поэтому акцент смещается на разработку новых марок стали и готовых инженерных решений, способных создать спрос там, где массовый сегмент стагнирует.

В быстром темпе

Драйвером роста становятся быстровозводимые технологии Uniframe и домокомплекты Fastpanel на базе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Они позволяют сократить сроки возведения социальных объектов на 30%, а цикл индивидуального жилья ограничить сроком в 21 день, что снижает себестоимость на 10%. Единственным барьером для масштабирования этих технологий оставалась нормативная база, однако с 1 сентября 2026 года вступает в силу новый свод правил по огнестойкости, юридически закрепляющий применение новых марок стали. Документ легализует использование ЛСТК и высокопрочных марок стали в капитальном строительстве — от индивидуального жилья до социальных объектов.

Кроме того, регламент официально закрепляет применение компьютерного моделирования вместо части натурных огневых испытаний, упрощая вывод инновационных сплавов на рынок. Благодаря этому технологии Uniframe и Fastpanel получают прямой доступ к бюджетному госзаказу: отказ от избыточных защитных слоев позволяет сокращать цикл строительства дома без долгих согласований отступлений от устаревших ГОСТов.

Несмотря на высокую ключевую ставку и укрепление рубля, которые привели к падению потребления стали в первом квартале на 7–9%, «Северсталь» сохраняет план выпуска на уровне 11,2–11,3 млн тонн.

Как отмечает Дмитрий Орехов, быстрее всего снижается зависимость от базовых конструкций, однако производство высокопрочных сталей и долговечных покрытий остается ключевым технологическим барьером. Еще одна проблема для отрасли — дефицит мощностей под модифицированную сталь и ее высокая стоимость относительно массового сегмента.

Перегрузка Транссиба и БАМа (грузонапряженность которых превышает среднюю по сети в 1,5 раза) приводит к удорожанию доставки металлоконструкций и срыву сроков монтажа. Как отмечает Дмитрий Орехов, это вынуждает отрасль искать альтернативы: растет роль автотранспорта для «последней мили» и водных путей через Амурский бассейн, хотя навигационные ограничения добавляют сложности в цепочку поставок.

В условиях новых вызовов девелоперы делают ставку на технологии префабрикации.

Если доставка готовых модулей железнодорожным путем затягивается на месяцы или становится невозможной из-за габаритов, сборка объекта непосредственно на площадке позволяет минимизировать риски простоев. Монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов, к примеру, занимает 2–3 месяца вместо 12–18 традиционным способом.

За первый квартал 2026 года введено 35 таких приемных отделений (рост на 66% к 2025 году). Однако масштабированию мешают новые нормы пожарной безопасности: с 1 января 2026 года требования ужесточились, что делает применение стали в высотном строительстве на 15–25% дороже.

Конкуренция с Китаем

На внешних рынках российские производители конкурируют с Китаем в разных весовых категориях. Алексей Медников подчеркивает, что Китай доминирует в массовом сегменте за счет масштаба и господдержки, поэтому российским игрокам сложно выигрывать по цене. Однако в нишах сложной инженерии отечественные компании конкурентоспособны благодаря качеству и проектной поддержке.

Решающими факторами в Азии и на Ближнем Востоке становятся сроки поставки, сертификация и инжиниринговое сопровождение под ключ, добавляет Светлана Буруева. При этом общая экспансия Китая называется одной из главных причин кризиса отрасли наряду с высокой ставкой, заставляя российских металлургов давать большие дисконты даже для удержания позиций внутри страны.

На экспортном направлении ситуация неоднородна.

В массовом сегменте ближневосточного рынка российские металлурги уступают Китаю по цене.

Тем не менее предприятия РФ находят свою нишу в поставках для уникальных промышленных проектов. Здесь их конкурентным преимуществом выступает способность реализовывать под ключ комплексные решения, включая сложный инжиниринг и шеф-монтаж, что недоступно китайским производителям типового металлопроката.

Полина Трифонова