Зарубежные СМИ: На какие уступки пошли власти Франции после школьных протестов?

Уличные акции протеста длятся 17-й день и охватывают новые города Франции. Впервые с начала кризиса к населению обратился премьер-министр Себастьен Лекорню. Выступая в Национальном собрании, он предложил приостановить занятия в лицеях и посвятить это время обсуждению проблем, которые волнуют подростков. Накануне, 6 октября протесты достигли своего пика. Как пишет Figaro, в демонстрациях приняли участие более 250 тыс. человек. К старшеклассникам присоединились студенты, преподаватели, родители и профсоюзы. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Занятия во французских школах отменены до конца недели. Министерство образования распорядилось посвятить это время так называемой внутренней демократии. Директора должны встретиться с представителями учеников, поясняет BFM TV. Кроме того, специально открыли сайт для анонимных жалоб.

Школьники уже третью неделю массово выходят на улицы городов.

Главные требования — решить проблему нехватки преподавателей, разгрузить переполненные классы и отремонтировать обветшавшие здания. По словам учащихся, в некоторых школах не хватает элементарных вещей: стульев и столов. В теплое время года в классах невыносимо жарко из-за отсутствия кондиционеров. Сообщают также, что некоторые здания кишат крысами.

6 октября беспорядки охватили Париж, Лион, Марсель, Ренн, Тулузу и другие города. Протестующие блокировали входы в учебные заведения, стаскивая к дверям мусорные контейнеры и велосипеды. Они разворачивали плакаты: «Мы не плохие, мы просто хотим быть услышанными» и «Выделите деньги на образование, а не на закупку вооружения». Сами участники назвали новую волну протестов «Актом Третьим».

И это уже не просто выступления недовольных подростков, а полноценное общенациональное движение, отмечает газета Le Monde. Только в Париже на улицы вышли около 50 тыс. человек, а по всей стране, по оценкам властей, — больше 250 тыс. Выделить на образование дополнительные ресурсы требуют теперь и родители, и учителя, и профсоюзы.

Глава Федерации студенческих ассоциаций публично поклялась, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока власти не отреагируют на жалобы.

В ответ полиция пытается разогнать протестующих, применяя дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Уже пострадали больше 200 подростков и 85 педагогов, 6,5 тыс. человек задержаны. Один из самых громких случаев произошел с 15-летним подростком, которому полицейской гранатой оторвало кисть. Методы правоохранителей осудили представители различных политических партий Франции: они охарактеризовали ситуацию как «государственное насилие, полицейские репрессии и использование оружия войны против детей».

Associated Press отмечает, что подростковые протесты вынесли наружу куда более глубокое социальное недовольство. Французы говорят о высоких ценах на топливо, об урезании различных госпрограмм, о росте бедности и тотальном неравенстве. Протестующие подчеркивают, что все эти проблемы появились при Эмманюэле Макроне.

CNN также пишет о плачевном состоянии экономики Пятой республики. Госдолг превысил €3,5 трлн — это 117% ВВП. Правительство все наращивает расходы на оборону и предлагает пополнять бюджет за счет повышения налогов.