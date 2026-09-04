Нижегородский троллейбусный парк планируют полностью обновить к 2031 году

Правительство Нижегородской области рассчитывает к концу 2030 года полностью обновить троллейбусный парк Нижнего Новгорода. Для этого планируют приобрести 100 новых троллейбусов, рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Закупку первой партии из около 40 единиц транспорта должны провести до конца 2026 года. В первую очередь обновление затронет троллейбусный парк Сормовского района.

С учетом того, что новые троллейбусы будут с запасом автономного хода, маршрутная сеть расширится. В частности, планируется запуск троллейбусов по улице Карла Маркса до новой «Volga арены». Кроме того, маршруты будут продлевать в новые микрорайоны.

Сергей Морозов напомнил также, что запланирован запуск троллейбуса между Нижним Новгородом и Дзержинском.

Галина Шамберина