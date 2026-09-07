Денис Рябинин переходит из минтранса в «Нижэкотранс»

Заместитель министра транспорта и автодорог Нижегородской области Денис Рябинин покинет должность с 11 сентября. Как стало известно «Ъ-Приволжье», он станет руководителем ООО «Нижэкотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Ранее в правительстве области анонсировали развитие на базе российско-белорусского совместного предприятия «Нижэкотранс» производства других видов общественного транспорта, кроме трамваев. Завод после завершения производства 170 трамваев «МиНиН» для Нижнего Новгорода перенесут из Ворсмы в особую экономическую зону «Кулибин». Пока о новых заказах не сообщалось.

С декабря 2025 года «Нижэкотранс» возглавлял Николай Высоцкий.

Ирина Швецова