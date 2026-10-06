В Новороссийске вечером 6 октября топливо отпускают 30 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 18:00 6 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. Объем отпуска ограничен от 30 до 60 литров на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Бензин АИ-100 на АЗС отсутствует. АИ-95 доступен на четырех станциях, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на всех 30 работающих АЗС. Топливо отпускают на станциях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB, а также на АЗС «Кристина», «Ягуар» и ООО «ВАМ».

На части станций бензин доступен только для спецтранспорта или по топливным картам. В частности, такие ограничения действуют на АЗС в Цемдолине. Жителей просят воздержаться от посещения станции «Роснефти» рядом с развязкой.

Еще пять АЗС в городе временно не отпускают топливо. Отмечается, что ограничения введены по решению собственников автозаправочных станций.

Константин Соловьев