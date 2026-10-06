Сочинец Владимир Гражданкин завоевал золото чемпионата Азии по пауэрлифтингу

Сочинец Владимир Гражданкин завоевал золотую медаль чемпионата и первенства Азии по пауэрлифтингу. Турнир прошел в Турции под эгидой Азиатской федерации пауэрлифтинга (APF), в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 11 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Владимир Гражданкин, инструктор-методист тренажерного зала спортивной школы олимпийского резерва №24, одержал победу в дисциплине «классический жим лежа — Мастер 2» в весовой категории до 93 кг.

57-летний спортсмен является участником региональных, общероссийских и международных соревнований по пауэрлифтингу среди ветеранов. Победа на чемпионате Азии стала очередным международным достижением сочинского спортсмена.

«Турнир вошел в число наиболее масштабных континентальных соревнований сезона, объединив спортсменов из государств, традиционно задающих тон в пауэрлифтинге. По итогам выступления наш земляк, сочинец Владимир Гражданкин — инструктор-методист тренажерного зала школы олимпийского резерва №24 одержал уверенную победу в дисциплине "классический жим лежа — Мастер 2" в весовой категории до 93 кг»,— отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Программа чемпионата включала две дисциплины — экипировочный жим лежа и классический жим лежа без экипировки. Соревнования проводились в нескольких возрастных дивизионах: среди взрослых, младших спортсменов и участников категорий Мастер I–IV.

В чемпионате и первенстве Азии приняли участие более 200 спортсменов из 11 стран мира.

Мария Удовик