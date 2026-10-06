Трудовая инспекция Севастополя с 2027 года войдет в структуру Роструда

С 1 января 2027 года трудовая инспекция Севастополя войдет в состав территориального органа Роструда. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Таким образом, полномочия по контролю за соблюдением трудового законодательства передадут от городского органа власти федеральной структуре. Отмечается, что для жителей и работодателей Севастополя порядок обращения за консультациями и решениями трудовых вопросов не изменится. Специалисты инспекции продолжат принимать граждан и представителей организаций на улице Карантинная, 16.

В ведомстве также продолжат консультировать по вопросам трудового законодательства, проведения проверок и оценки условий труда.

Константин Соловьев