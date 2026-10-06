В Сочи 9 октября проверят систему оповещения населения

9 октября во всех районах Сочи пройдет федеральная комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщили в городской администрации.

Проверка начнется в 10:40 с включением технических средств оповещения и доведением до жителей проверочных сигналов. Будут использованы предупредительные сиренно-речевые сигналы «Внимание всем!». Перехват теле- и радиотрансляции произведут в 10:43.

Как отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов, проверка нужна для контроля готовности всех устройств. Он не исключил, что во время мероприятия могут поступить сигналы о реальных угрозах ЧС. В связи с этим жителей и гостей города просят обращать особое внимание на тексты SMS-сообщений и уведомлений приложения «МЧС России», сообщений в официальном канале главы Сочи Андрея Прошунина, а также на содержание сообщений сиренно-речевых устройств.

Сирена — предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». По нему жителям и гостям Сочи необходимо включить телевизор на любой из 10 общероссийских общедоступных каналов первого мультиплекса, приемники проводного и эфирного вещания на «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Алина Зорина