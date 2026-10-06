Севастополь и «Черноморнефтегаз» проиграли споры на 534 млн рублей

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отклонил взаимные иски Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя и ГУП РК «Черноморнефтегаз» на общую сумму свыше 534 млн руб., дополнительно взыскав с предприятия 1,37 млн руб. в федеральный бюджет. Постановление опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, конфликт касался фактического пользования имуществом в период с марта 2014 по февраль 2023 года. Департамент требовал взыскать с «Черноморнефтегаза» 259,97 млн руб. за пользование активами. Предприятие, в свою очередь, предъявило встречный иск на 274,87 млн руб. в качестве компенсации затрат на содержание этого имущества.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП РК «Черноморнефтегаз» зарегистрировано в 2014 году в Симферополе (Крым). Основной вид деятельности — добыча нефти. Уставный капитал компании составляет 47 млрд рублей. У предприятия 17 филиалов и представительств. Руководителем является Владимир Ершов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

В феврале 2026 года Арбитражный суд Республики Крым полностью отклонил оба заявления, а в июле 2026 года вынес дополнительное решение по вопросу судебных расходов. Апелляционная инстанция подтвердила правомерность этих отказов.

Для «Черноморнефтегаза» исход дела обернулся дополнительными издержками. В ходе процесса предприятие в порядке статьи 49 АПК РФ увеличило сумму встречных требований более чем вдвое — с 95,5 млн до 274,8 млн руб. После вступления в силу Федерального закона от 08.08.2024 №259-ФЗ, повысившего ставки судебных пошлин, ГУП был обязан доплатить в бюджет 1,37 млн руб. Поскольку доказательств уплаты этой суммы в материалах дела не оказалось, а встречный иск был отклонен, суд взыскал ее с «Черноморнефтегаза» в доход федерального бюджета.

Постановление апелляционного суда вступает в силу с момента его принятия. В течение двух месяцев стороны вправе обжаловать его в Арбитражном суде Центрального округа.

Тат Гаспарян