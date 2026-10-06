На Кубани шесть рыбаков осудили за незаконную добычу осетровых на 7,5 млн рублей

Приморско-Ахтарский районный суд вынес приговор Сергею Щербакову, Никите Щербакову, Юрию Щербакову, Сергею Лапшину, Роману Рубашникову и Виктору Волкову. Их признали виновными в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным суда, в апреле 2024 года рыбаки незаконно добыли в Азовском море в районе хутора Морозовский 22 особи русского осетра и 10 особей севрюги. Бригадир Сергей Щербаков дал указание извлекать рыбу из ставных неводов, складывать ее в полипропиленовые мешки и доставлять на берег. Оттуда осетровых пытались вывезти на автомобилях для дальнейшей продажи.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. Экспертиза подтвердила, что изъятые особи относятся к особо ценным биоресурсам, охраняемым международными договорами РФ. Ущерб водным биоресурсам страны составил 7 487 526 руб.

Суд назначил бригадиру Сергею Щербакову 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, остальным рыбакам — по 5 лет. С осужденных солидарно взыскан весь ущерб в доход Российской Федерации. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина