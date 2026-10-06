В Анапе начали подготовку к созданию спортпространства в сквере имени Аванесова

В Анапе началась подготовка к работам по обустройству спортивного пространства в сквере имени Аванесова, сообщила глава города Светлана Маслова.

«Это позволит расширить популярную тренажерную зону, располагающуюся неподалеку на набережной в районе ул. Калинина. Так как есть спрос на такие объекты — будем стараться создавать их как можно больше»,— написала она в своих социальных сетях.

Инициаторами проекта выступили депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Аксенов и Николай Морарь. По словам Светланы Масловой, новая площадка станет логичным продолжением уже существующей инфраструктуры для занятий спортом на набережной, которая пользуется устойчивым спросом у жителей и гостей курорта.

Сквер имени В.Н. Аванесова — одно из любимых мест отдыха жителей и гостей курорта на Высоком берегу. Он был создан в 2008 году и назван в честь почетного гражданина города, заслуженного врача Владимира Аванесова.

По проекту в сквере оборудуют тренажерную зону с установкой 15 спортивных тренажеров и шахматные столы. На территории проведут дополнительное озеленение и освещение, организуют доступ к беспроводному интернету. Протяженность сквера составит 162 метра, общая площадь — 240 квадратных метров.

Рабочие уже огородили сигнальной лентой часть территории для проведения работ. Для прогулок доступна центральная пешеходная зона набережной. Как отметили в мэрии, ограждение носит временный характер и будет снято по завершении основных строительных мероприятий.

Завершить обустройство спортивного пространства планируется до конца года.

Ранее сообщалось, что основные строительно-монтажные работы в сквере Гудовича в Анапе планируется завершить в ноябре, а к середине декабря будут готовы первая и вторая очереди парка.

Процесс обновления этого общественного пространства стартовал еще год назад. Однако по ряду объективных причин реализация первого этапа работ затянулась. В связи с этим мэр Анапы Светлана Маслова отметила: «По моему поручению Сергей Донец взял объект на свой ежедневный контроль в тесном взаимодействии с жителями. Сквер знаковый, любимый анапчанами, и все планы по его благоустройству, безусловно, будут реализованы».

На месте были детально согласованы сроки выполнения каждого вида работ. В список задач входит не только монтаж опор освещения и установка малых архитектурных форм, но и завоз грунта, а также высадка деревьев и кустарников. Важно отметить, что работы ведутся одновременно на обеих очередях объекта.

Подрядная организация обязалась приложить все усилия для максимально быстрого и качественного завершения работ.

Александра Локтионова