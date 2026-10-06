Прошунин: 40 км береговой линии Сочи под угрозой разрушения

Около 40 из 96 км береговой линии Сочи находятся под угрозой разрушения. Ежегодный дефицит пляжеобразующего материала достигает 31 тыс. кубометров. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам заседания рабочей группы Научного совета Сочи.

Вместе с ведущими специалистами на встрече обсудили комплексный подход к защите побережья и оползневых территорий. По словам Андрея Прошунина, защита береговой зоны — стратегический вопрос, от которого зависят безопасность города, сохранение пляжей и устойчивость его развития.

«Ситуация требует решений, рассчитанных не на годы, а на десятилетия вперед»,— подчеркнул мэр.

Алина Зорина