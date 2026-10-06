Краснодар вошел в топ-3 городов по доле пользователей страховых продуктов

Доля россиян, приобретающих страховые продукты, за год выросла с 63,5 до 69,3%. Средние ежегодные расходы на страхование увеличились на 27% — с 10,2 тыс. до 13 тыс. руб. Такие данные содержатся в исследовании «СберСтрахования жизни», проведенном ко Дню российского страховщика и поступившем в распоряжение ТАСС. Краснодар вошел в топ по активности пользования страховыми продуктами.

Наиболее распространенным видом страхования остается ОСАГО: его оформляют 71% страхователей, практически столько же, сколько годом ранее. При этом доля ипотечного и кредитного страхования выросла с 7,2 до 10%, КАСКО — с 15,5 до 17%. Страхование недвижимости приобретают 11% респондентов, ДМС и страхование жизни — по 9%, страхование от несчастных случаев — 3%.

Около 42% страхователей тратят на полисы не более 5 тыс. руб. в год, 25% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., еще 15% — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Более 50 тыс. руб. в год на страхование расходуют 3% опрошенных. Наиболее высокая доля пользователей страховых продуктов зафиксирована в Хабаровске — 80%, Владивостоке — 79% и Краснодаре — 78%. В Волгограде и Уфе показатель составил по 76%, в Кирове и Новокузнецке — по 75%, в Москве — 72%.

При этом 11% респондентов считают страхование способом накопления, 10% — возможностью обеспечить уверенность и защищенность, а 30% указали сразу все перечисленные причины. Исследование проводилось в сентябре 2026 года в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В нем приняли участие 11 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков