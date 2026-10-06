Объем грузоперевозок на Кубани за восемь месяцев упал на 15,9%, до 36,8 млн тонн

Крупные и средние предприятия Краснодарского края за январь—август 2026 года перевезли автомобильным транспортом 36,8 млн тонн грузов, на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К таким выводам пришел «Ъ-Кубань», проанилизировав ряд материалов Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Только в августе объем перевозок составил 6,1 млн тонн. Это на 30,8% ниже показателя августа 2025 года. По сравнению с июлем объем грузов сократился на 9,5%.

При этом грузооборот по итогам января—августа вырос на 2,5%, до 4,94 млрд т-км. Годом ранее за тот же период он составлял 4,82 млрд т-км.

В августе грузооборот достиг 662,1 млн т-км. В годовом выражении показатель практически не изменился, снизившись на 0,4%. По сравнению с предыдущим месяцем грузооборот уменьшился на 4,2%.

Таким образом, за восемь месяцев объем перевезенных грузов заметно сократился, тогда как грузооборот показал положительную динамику. Это означает, что при меньшем объеме перевозимых грузов совокупный объем выполненной транспортной работы оказался выше прошлогоднего уровня.

В статистику вошли 665 крупных и средних организаций, средняя численность работников которых превышает 15 человек.

Валерий Климов