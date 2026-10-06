Гостиницы Кубани увеличили число гостей до 2,1 млн человек за восемь месяцев

Гостиницы и аналогичные средства размещения Краснодарского края приняли 2,1 млн человек за январь—август 2026 года, на 8,6% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом число ночевок сократилось на 6,6%, до 8,5 млн, а доходы от предоставляемых услуг выросли на 0,2%, до 52,4 млрд руб. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, проанализированных «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ

Гостиничный фонд за год заметно расширился. Число мест в гостиницах и аналогичных объектах достигло 108,8 тыс., что на 25,3% больше показателя января—августа 2025 года. Таким образом, рост числа размещенных лиц сопровождался более быстрым увеличением предложения мест, тогда как число ночевок снизилось.

Иная динамика сложилась в специализированных средствах размещения. За восемь месяцев они приняли 1,1 млн человек, на 12% меньше прошлогоднего показателя. Число мест сократилось на 3,3%, до 102,9 тыс., а количество ночевок уменьшилось на 5,6%, до 10,4 млн.

Доходы специализированных средств размещения также снизились. За январь—август они составили 43,6 млрд руб., что на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, гостиницы и аналогичные объекты наращивали число гостей и мест, но при этом фиксировали сокращение числа ночевок. В специализированном сегменте одновременно уменьшились все основные показатели, включая число размещенных лиц, объем номерного фонда, ночевки и доходы. Данные приведены без учета микропредприятий.

Роман Лаврухин